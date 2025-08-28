Caso Wesley: sumiço de adolescente completa cinco anos hoje Wesley foi visto pela última vez empurrando uma bicicleta, e várias teorias surgiram, incluindo fuga e envolvimento com redes criminosas Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/08/2025 - 12h53 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h20 ) twitter

O caso do desaparecimento de Wesley Pires Alves Filho, que sumiu aos 13 anos em 2020, completa 5 anos sem respostas. A polícia ainda investiga, mas sem pistas concretas. Wesley foi visto pela última vez empurrando uma bicicleta, e várias teorias surgiram, incluindo fuga e envolvimento com redes criminosas. A família continua em busca de respostas, enquanto a polícia mantém o inquérito aberto.