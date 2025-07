Cavalhadas de Franca: evento que celebra cultura e tradição acontece no final de semana O evento revive batalhas entre mouros e cristãos, com destaque para a princesa Alice e o príncipe Davi Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/07/2025 - 17h41 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As Cavalhadas de Franca (SP), prestes a completar 200 anos, retornam com 27 cavaleiros em um espetáculo gratuito. Inspirado em tradições medievais, o evento revive batalhas entre mouros e cristãos, com destaque para a princesa Alice e o príncipe Davi. A apresentação, que envolve toda a família, é uma celebração cultural e histórica, aguardando 5000 espectadores no Parque Fernando Costa.