Celulares emitem alerta de terremoto para moradores do litoral norte de São Paulo Aviso foi emitido durante a madrugada. Segundo a Defesa Civil, tudo não passou de uma confusão Balanço Geral Litoral|Do R7 17/02/2025 - 14h56 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h12 )

Moradores do litoral norte de São Paulo ficaram assustados com o alerta sobre um suposto terremoto de magnitude estimada de 5.5. A notificação foi emitida durante a madrugada de sexta-feira (14) e foi enviada pelo Google para usuários do sistema operacional Android. A Defesa Civil informou que não houve nenhum registro de terremoto no estado de São Paulo e que o alerta era falso. O Google está investigando a falha.