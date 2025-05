Chumbinho volta ao debate após morte de professora em Ribeirão Preto (SP) venda é proibida no Brasil, mas ainda ocorre com facilidade Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h57 ) twitter

A morte por envenenamento da professora de pilates Larissa Talle Leôncio Rodrigues trouxe à tona a questão do uso de ‘chumbinho’, um veneno clandestino para roedores. Inicialmente considerada uma morte suspeita, a descoberta do veneno levou a uma reviravolta no caso.

Guilherme Campos explora a facilidade de acesso ao chumbinho, apesar de sua venda ser proibida no Brasil. Em entrevista, o médico veterinário, Igor Nardelli, gerente de uma agropet em Ribeirão Preto (SP), esclarece que a loja não comercializa o produto e destaca os riscos associados ao uso de venenos não regulamentados. A polícia suspeita que o chumbinho foi administrado a Larissa de forma proposital, resultando em seu falecimento após sintomas de mal-estar ao longo da semana.