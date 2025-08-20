Colegas de trabalho clonam caminhões para agilizar entrega de produtos, mas são pegos pela Polícia Militar A polícia abordou os suspeitos após notar placas falsificadas Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h18 ) twitter

Dois caminhões clonados foram apreendidos pela Polícia Militar em Franca (SP). Os responsáveis, colegas de trabalho, clonaram os veículos para agilizar a coleta de produtos de uma empresa de ecommerce. A polícia abordou os suspeitos após notar placas falsificadas. Os homens confessaram o esquema e responderão por adulteração de sinal identificador de veículo.