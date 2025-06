Coletora de Lixo viraliza nas redes sociais ao mostrar rotina na coleta de lixo Influenciada pelo filho, ela compartilha seu dia a dia nas ruas Balanço Geral Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 16h49 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raiene, coletora de lixo em Goiânia (GO), viralizou nas redes sociais ao mostrar com orgulho sua rotina de trabalho. Conhecida por sua beleza, simpatia e dedicação, ela conquistou milhares de seguidores. Mesmo com propostas publicitárias, Raiene segue firme na coleta seletiva, reforçando a importância da separação correta do lixo para melhorar a eficiência do serviço.