Com a ajuda de profissionais, deficientes visuais vão à academia
Arthur, 24, usa a musculação para controlar a ansiedade e acaba de passar na OAB; Paulo, diagnosticado com retinose pigmentar, iniciou treinos após incentivo médico
Paulo e Arthur, de gerações diferentes, enfrentam desafios da deficiência visual com determinação. Arthur, 24, usa a musculação para controlar a ansiedade e acaba de passar na OAB. Paulo, diagnosticado com retinose pigmentar, iniciou treinos após incentivo médico. A academia, com apoio de Sérgio, professor de educação física, adapta-se para oferecer um ambiente inclusivo e motivador.