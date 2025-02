Com a volta às aulas, prefeitura retoma ações educativas no trânsito de Ribeirão Iniciativas buscam melhorar circulação em torno de escolas Balanço Geral Interior SP|Do R7 06/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Ribeirão Preto (SP), as aulas da rede municipal de ensino retornaram e, com elas, as ações educativas para o trânsito, realizadas pela RP Mobi. As ações são destinadas tanto às crianças quanto aos pais, e têm o objetivo de melhorar a circulação em torno das escolas.

Os alunos são orientados a atravessar as ruas nas faixas de pedestres e a prestar atenção na sinalização; já os pais, a respeitar as áreas exclusivas de embarque e desembarque e a não parar em fila dupla perto das unidades escolares.