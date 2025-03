Comercial é rebaixado para a Série A4 Equipe de Ribeirão Preto (SP) permanece na lanterna e cai após derrota do União Suzano Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h26 ) twitter

O Comercial de Ribeirão Preto foi rebaixado para a Série A4 do Campeonato Paulista, após a vitória do Quinze de Jaú sobre o União Suzano.Mesmo sem entrar em campo, o Comercial não conseguiu escapar da zona de rebaixamento, permanecendo na lanterna com apenas dez pontos.

A equipe acumula duas vitórias, quatro empates e oito derrotas, com um saldo de oito gols marcados e dezoito sofridos.