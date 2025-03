Comerciantes estimam aumento de 30% nas vendas de peixe Procura por ovos de Páscoa também movimenta o mercado durante o período da Quaresma Balanço Geral Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 18h36 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h36 ) twitter

Comerciantes de pescados estimam um aumento de 30% nas vendas durante a Quaresma, impulsionado pela alta procura por peixes como tilápia, salmão e bacalhau, especialmente na Quarta-feira de Cinzas.

A preferência por filé de tilápia, considerado prático e saboroso, é um dos destaques. Para atender à demanda, cerca de 400 kg de peixe fresco são recebidos semanalmente.

A expectativa é que as vendas continuem em alta até a Semana Santa. Paralelamente, o mercado de ovos de Páscoa enfrenta preços elevados devido ao aumento no custo do cacau, com valores que podem chegar a R$180.