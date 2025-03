Comércio na Semana do Consumidor estima crescimento nas vendas em Ribeirão Preto (SP) O aumento nas vendas pode chegar a 0,5%, com promoções de até 50% e facilidades de pagamento Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/03/2025 - 17h04 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h04 ) twitter

O comércio de Ribeirão Preto (SP) projeta um crescimento de 0,5% nas vendas em março, comparado ao mesmo período do ano passado, apesar do cenário macroeconômico desafiador com inflação e alta taxa de juros.

O Coordenador do Centro de Pesquisas do Varejo Diego Galli, destacou em entrevista, que a liberação de vias importantes na cidade pode beneficiar o comércio local.

A Semana do Consumidor, com promoções significativas, está se consolidando como um evento crucial no calendário varejista, semelhante à Black Friday, oferecendo descontos de até 50% e facilidades de pagamento.