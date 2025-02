Como chegar aos 100 anos? Estudo tenta revelar o segredo da longevidade Pesquisadores de universidade em SP estão estudando grupo de centenários para descobrir os mistérios da longa vida Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/01/2025 - 08h49 (Atualizado em 27/01/2025 - 08h49 ) twitter

E o papo agora é viver muito. Completar 100 anos de vida é uma marca difícil pra caramba de alcançar - ainda mais com a qualidade de vida, mesmo com os avanços da medicina nas últimas décadas. As pessoas que atingiram essa faixa etária em 2023 não representam nem 0,5% da população mundial.

No Brasil, um grupo de pesquisadores de uma universidade em São Paulo está estudando um grupo de pessoas centenárias para tentar descobrir esse segredo da longevidade.