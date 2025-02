Condenado por matar pastor em Franca é preso pela PM após meses foragido Paulo Henrique da Silva foi condenado a 15 anos de prisão pela morte de José Antônio Inácio, em abril de 2020 Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h56 ) twitter

A Polícia Militar de Franca prendeu neste final de semana um homem de 32 anos condenado por matar um pastor no Jardim Cambuí, em Franca, em abril de 2020.

Paulo Henrique da Silva, de 32 anos, estava sentado no bairro São Domingos, quando foi abordado pela PM; ele foi condenado pelo assassinato do pastor José Antônio Inácio, de 56 anos, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto do celular do pastor após decisão do júri popular.