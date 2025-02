Confeiteira perde R$30 mil em golpe do falso advogado Criminoso usou mensagens falsas e link malicioso para acessar a conta bancária da vítima Interior SP|Do R7 26/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h50 ) twitter

Uma confeiteira de São Paulo perdeu R$30 mil após cair no golpe do falso advogado. A vítima recebeu uma mensagem de um suposto profissional afirmando que ela havia ganhado uma ação judicial e precisava acessar um link para receber a indenização. Ao clicar no link, o criminoso obteve acesso à conta bancária dela e realizou o desfalque.

A confeiteira, que ainda não foi ressarcida, precisou recorrer a empréstimos para pagar as contas após o golpe. Especialistas alertam para o cuidado ao receber mensagens suspeitas e recomendam sempre confirmar informações diretamente com o escritório do advogado.