Corinthians empata com Bahia fora de casa

O Corinthians iniciou sua campanha no Brasileirão com um empate contra o Bahia por 1x1, considerado um bom resultado devido à dificuldade do jogo fora de casa.

Após conquistar o título paulista, o Timão é visto como um dos favoritos ao título nacional. O atacante Yuri Alberto, sondado por clubes europeus, expressou interesse em renovar com o clube.

Após uma recuperação impressionante na temporada passada, o objetivo do Corinthians é melhorar sua posição na tabela e lutar pelo título do Campeonato Brasileiro.

