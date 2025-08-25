Corinthians registra boletim de ocorrência contra torcedor do Franca basquete por ofensas racistas Um torcedor do Franca ofendeu jogadores do Corinthians, resultando em reforço de segurança e uma nota de repúdio do time da capital Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 17h35 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h35 ) twitter

Durante a partida entre Franca e Corinthians, um incidente de racismo levou à interrupção do jogo. Um torcedor do Franca ofendeu jogadores do Corinthians, resultando em reforço de segurança e uma nota de repúdio do Corinthians. O Franca Basquete apoiou o registro de ocorrência e identificou os responsáveis, reforçando seu repúdio ao racismo.