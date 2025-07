Corpo de jovem que morreu atropelado em avenida de Franca será enterrado hoje (31) A vítima vendia doces na esquina da viaquando foi atropelado por um motociclista em alta velocidade Balanço Geral Interior SP|Do R7 31/07/2025 - 12h44 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h44 ) twitter

Um jovem de 19 anos morreu após ser atropelado por um motociclista em alta velocidade na avenida Presidente Vargas, em Franca (SP). O acidente ocorreu enquanto o jovem vendia doces na esquina da via. O motociclista, de 22 anos, também ficou gravemente ferido. A imprudência no trânsito é apontada como a principal causa da tragédia, que interrompeu os sonhos do jovem trabalhador.