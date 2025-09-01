Logo R7.com
Corpo de veterinário é encontrado em Ubatuba (SP)

O pai, Lucídio Francisco, continua desaparecido há mais de sete dias

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Após um naufrágio no litoral de Itanhaém (SP), a família de Matão (SP) enfrenta a angústia da busca por corpos. O corpo de Bruno Silva Dias foi encontrado e identificado, enquanto o de seu pai, Lucídio Francisco, ainda aguarda confirmação. A embarcação foi recuperada pela Marinha e investigações sobre o acidente estão em andamento. O caso destaca os perigos do mar e a importância da cautela ao navegar.

