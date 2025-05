Creche é assaltada pela terceira vez na mesma semana em Ribeirão Preto (SP) Criminosos levaram uma condensadora de ar-condicionado e cabos de cobre Balanço Geral Interior SP|Do R7 14/05/2025 - 12h52 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h52 ) twitter

A cidade de Ribeirão Preto (SP) tem enfrentado uma onda de furtos em escolas, com um aumento de 50% nos casos em comparação ao ano anterior. Uma creche do Jardim Paiva foi assaltada pela terceira vez na mesma semana. Os criminosos levaram uma condensadora de ar-condicionado e cabos de cobre. As aulas foram mantidas, mas a insegurança preocupa professores e pais.