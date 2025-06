Criança é atropelada por moto ao atravessar avenida, em Ituverava (SP) O acidente ocorreu com o sinal fechado, resultando em escoriações leves em uma das crianças e fraturas no motociclista Balanço Geral Interior SP|Do R7 10/06/2025 - 18h59 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h59 ) twitter

No centro de Ituverava (SP), duas crianças em bicicletas foram atingidas por uma moto em alta velocidade na avenida Dr. José Aníbal Soares de Oliveira. O acidente ocorreu com o sinal fechado, resultando em escoriações leves em uma das crianças e fraturas no motociclista. Ambos foram socorridos e já receberam alta médica. A polícia investiga o caso, que teve imagens impressionantes.