Criminosos frustram roubo, mas minutos depois conseguem levar carro de luxo na mesma região
Criminosos tentaram roubar uma família no Parque Moema, em Franca (SP), mas falharam ao não conseguir dar partida no carro. Minutos depois, renderam um casal e roubaram um carro de luxo, abandonado posteriormente em uma área de mata. A polícia investiga os casos e busca os suspeitos, contando com imagens de câmeras de segurança e denúncias da população.