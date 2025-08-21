Criminosos frustram roubo, mas minutos depois conseguem levar carro de luxo na mesma região A polícia investiga os casos e busca os suspeitos, contando com imagens de câmeras de segurança e denúncias da população Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 17h44 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos tentaram roubar uma família no Parque Moema, em Franca (SP), mas falharam ao não conseguir dar partida no carro. Minutos depois, renderam um casal e roubaram um carro de luxo, abandonado posteriormente em uma área de mata. A polícia investiga os casos e busca os suspeitos, contando com imagens de câmeras de segurança e denúncias da população.