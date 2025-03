Cruzeiro de Roberto Carlos celebra os 60 anos da Jovem Guarda Reportagem mostra a influência do programa na juventude e na moda dos anos 60 e acompanha o cruzeiro temático do ‘Rei’ da música brasileira Balanço Geral Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 16h51 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h51 ) twitter

Explore a celebração dos 60 anos do programa Jovem Guarda com o ícone da música brasileira, Roberto Carlos.

A reportagem destaca a influência do programa na juventude e na moda dos anos 60 e acompanha o cruzeiro temático do cantor, no qual ele compartilha momentos íntimos e planos futuros.

Roberto Carlos, aos 83 anos, continua a encantar fãs com sua vitalidade e carisma, revelando novas músicas e um possível filme sobre sua vida.

Descubra os bastidores dessa viagem emocionante e o impacto duradouro do Rei na cultura brasileira.