Defensoria Pública realiza mutirão para testes de DNA 'Meu Pai Tem Nome' visa preencher lacunas jurídicas e garantir direitos essenciais às crianças Balanço Geral Interior SP|Do R7 15/07/2025 - 17h10 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h10 )

A Defensoria Pública de São Paulo promove o mutirão ‘Meu Pai Tem Nome’ até 16 de agosto, oferecendo testes de DNA gratuitos para facilitar o registro paterno. A iniciativa visa preencher lacunas jurídicas e garantir direitos essenciais às crianças. As inscrições estão abertas no site da Defensoria, com eventos em várias cidades, incluindo Ribeirão Preto e Franca.