Dermatologista fala sobre a importância dos cuidados com a pele durante inverno Dra. Marina Bragueto orienta, também, sobre sinais de alerta que podem indicar problemas mais sérios, como câncer de pele Balanço Geral Interior SP|Do R7 09/05/2025 - 15h58 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h58 )

Em entrevista ao Balanço Geral, a dermatologista Marina Bragueto fala sobre a importância de cuidados redobrados com a pele durante o inverno. Com a queda das temperaturas e a diminuição da umidade do ar, a pele fica mais suscetível a ressecamento, irritações e alergias. A doutora recomenda intensificar a hidratação, evitar banhos quentes e longos, e testar produtos antes de usá-los. Além disso, mesmo em dias nublados, o uso de protetor solar é essencial. A alimentação também passa a ter um papel importante na hidratação da pele, com ênfase no consumo de água e frutas. Marina orienta sobre sinais de alerta como lesões que não cicatrizam, que podem indicar problemas mais sérios, como câncer de pele.