Dia do Fusca: carro criado há mais de 80 anos encanta gerações Ronco característico do motor embalou histórias de milhares de brasileiros Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/01/2025 - 17h42

Dia 20 de janeiro se comemora o Dia Nacional do Fusca, o carro mais famoso de todos os tempos. Criado há mais de 80 anos, o Fusca encanta várias gerações de colecionadores.

O ronco característico do motor do clássico da Volkswagen é como uma melodia que acompanha as inúmeras histórias que cada um de seus apaixonados tem para contar.