Dia dos Pais pode movimentar R$ 29 milhões em Franca (SP)
Eventos gratuitos na Praça da Juventude e promoções em shoppings prometem movimentar a economia
O comércio de Franca e Ribeirão Preto está em alta para o Dia dos Pais, com lojas abertas em horários especiais. A expectativa é de um aumento nas vendas, com destaque para vestuário, eletrônicos e perfumes. Eventos gratuitos na Praça da Juventude e promoções em shoppings prometem movimentar a economia local, com consumidores gastando mais de R$ 100 em presentes.