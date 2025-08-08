Dia dos Pais pode movimentar R$ 29 milhões em Franca (SP) Eventos gratuitos na Praça da Juventude e promoções em shoppings prometem movimentar a economia Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/08/2025 - 16h51 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O comércio de Franca e Ribeirão Preto está em alta para o Dia dos Pais, com lojas abertas em horários especiais. A expectativa é de um aumento nas vendas, com destaque para vestuário, eletrônicos e perfumes. Eventos gratuitos na Praça da Juventude e promoções em shoppings prometem movimentar a economia local, com consumidores gastando mais de R$ 100 em presentes.