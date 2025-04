Dia especial: crianças em tratamento contra câncer produzem ovos de Páscoa Evento não só trouxe felicidade às crianças, mas também ofereceu uma pausa do tratamento e do ambiente hospitalar Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 12h43 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h43 ) twitter

Crianças em tratamento no Hospital do Câncer de Franca (SP) participaram de uma atividade especial, produzindo ovos de Páscoa ao lado do chefe de cozinha Alex Sabino.

Durante a atividade, as crianças puderam escolher seus ingredientes favoritos, como chocolate ao leite e branco, granulado e amendoim, e criar ovos personalizados. O evento não só trouxe felicidade às crianças, mas também contribuiu para o bem-estar emocional delas e de suas famílias, oferecendo uma pausa do tratamento e do ambiente hospitalar.

A presença do coelhinho da Páscoa adicionou ainda mais magia ao dia.