Dono de carro envolvido em acidente que matou motociclista se apresenta à polícia em Ribeirão Preto (SP) Caso é investigado como homicídio na direção de veículo e fuga; testemunhas e laudos são aguardados Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/03/2025 - 17h13 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h13 )

O motorista envolvido em um acidente fatal em Ribeirão Preto se apresentou à polícia. Seu advogado confirmou que ele estava ao volante no momento do acidente, que resultou na morte do entregador Régis Antônio no último domingo (16). O caso é investigado como homicídio na direção de veículo e fuga do local. Testemunhas e laudos periciais são aguardados para esclarecer os detalhes do ocorrido.