Em Jardinópolis (SP), polícia investiga morte suspeita de criança de um ano e cinco meses

Uma criança de 1 ano e 5 meses foi encontrada sem vida em Jardinópolis (SP), levantando suspeitas de morte por causas desconhecidas. A polícia investiga o caso após a criança chegar ao pronto-socorro com hematomas e sinais de rigidez. A avó, responsável pela criança, estava ausente no momento do incidente. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil acompanham o caso, que segue sob investigação.