Empreenda Tur impulsiona turismo e empreendedorismo em Caconde (SP) Capacitação, crédito e produtos locais movimentam a economia e atraem visitantes Balanço Geral Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 20h11 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h11 )

O evento Empreenda Tur, realizado em Caconde (SP), tem como objetivo fortalecer o turismo e impulsionar o empreendedorismo local. Com apoio do Sebrae e do governo, a iniciativa oferece capacitação e acesso a crédito para produtores e empresários. A ação promove o turismo rural e valoriza as belezas naturais da região. Produções como a de cachaça e queijos artesanais mostram o impacto positivo do investimento certo no setor.