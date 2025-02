Empresários e políticos assistem a jogo entre Botafogo e São Paulo pelo camarote da Record Interior SP Espaço localizado na Arena Nicnet oferece experiência única para parceiros da emissora Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/01/2025 - 17h33 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ainda falando do duelo de tricolores, muita gente acompanhou em detalhes a partida entre Botafogo e São Paulo nesta segunda (20) no camarote da Record Interior SP no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Uma experiência única para aproveitar os jogaços do Paulistão.