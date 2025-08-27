Equipe médica usa modelos 3D para auxiliar na cirurgia de separação de gêmeas siamesas Utilizando modelos tridimensionais e tecnologia de realidade virtual, os médicos planejaram cada etapa do procedimento Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/08/2025 - 21h22 (Atualizado em 26/08/2025 - 21h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A equipe médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) realizou com sucesso a primeira cirurgia de separação de gêmeas siamesas unidas pelo crânio. Utilizando modelos tridimensionais e tecnologia de realidade virtual, os médicos planejaram cada etapa do procedimento. As irmãs estão se recuperando bem e devem ter alta em algumas semanas, com a próxima cirurgia prevista para o final do ano.