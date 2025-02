Equipe trocou soro por produto de limpeza em mutirão da catarata que deixou 12 pacientes cegos Santa Casa de Franca, que administra AME de Taquaritinga, confirmou erro de equipe; produto usado com pacientes não pode entrar em contato com os olhos Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 12/02/2025 - 15h09 ) twitter

O Grupo Santa Casa de Franca, que administra o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Taquaritinga, confirmou que a equipe médica e assistencial envolvida no mutirão de cataratas, que deixou 12 pessoas com perda de visão em outubro de 2024, trocou os produtos usados durante as cirurgias.

De acordo com a Santa Casa, ao fechar os cortes das cirurgias, em vez de usar o soro Ringer, um soro de hidratação para o selamento da incisão, os profissionais utilizaram a substância clorexidina que, na verdade, serve para assepsia superficial de pele e mãos, e não pode entrar em contato com os olhos.

O Ministério Público e as secretarias da Saúde de Taquaritinga e do estado de São Paulo abriram investigações para apurar o caso; todos os profissionais envolvidos no mutirão foram afastados.