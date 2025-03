Escolas de samba transformam Batatais (SP) em palco de magia e cores na disputa pelo título de 2025 A Record registrou todos os detalhes do evento, desde os bastidores até a avenida Balanço Geral Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 18h15 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h15 ) twitter

O carnaval de Batatais (SP) agitou a madrugada com o desfile de quatro escolas de samba em busca do título de Campeã de 2025. A Record registrou todos os detalhes do evento, desde os bastidores até a avenida, destacando a grandiosidade da festa.

A escola Castelo impressionou com seu carro alegórico e a bateria de cangaceiros, enquanto a Acadêmicos do Samba celebrou suas raízes africanas. A Unidos do Morro encantou com bonecas de todo o mundo, e a atual campeã, Unidos da Liberdade, apresentou um desfile deslumbrante na tentativa de manter o título.

O evento, considerado o maior carnaval de rua do interior paulista, atraiu milhares de espectadores.