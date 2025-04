Esporte Clube Meia-Noite tem sede ao lado de cemitério e quer disputar Paulistão Inicialmente um clube amador, o Meia-Noite agora faz parte da Federação Paulista de Futebol e possui a ambição de alcançar a elite do futebol paulista Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 11h04 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h04 ) twitter

Descubra a fascinante história do Esporte Clube Meia-Noite, um time de futebol fundado em 1959, cuja sede está estrategicamente localizada ao lado de um cemitério em Patrocínio Paulista (SP).

Inicialmente um clube amador, o Meia-Noite agora faz parte da Federação Paulista de Futebol e possui a ambição de alcançar a elite do futebol paulista. Com investimentos em categorias de base e parcerias internacionais, o clube tem como objetivo revelar talentos para o futebol brasileiro e europeu.

Em entrevista, o presidente do clube, Luiz Cláudio de Figueiredo, contou sobre a curiosa origem do nome do time e falou sobre a determinação da nova gestão em levar o Meia-Noite ao sucesso, prometendo não deixar nenhum adversário descansar em paz.