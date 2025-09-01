Estudantes da rede pública criam colete especial para pessoas com deficiência visual
O protótipo, criado em sala de aula, possui sensores que emitem alertas sonoros para detectar obstáculos
Estudantes da rede pública desenvolveram um colete especial que aumenta a autonomia e segurança de pessoas com deficiência visual. O protótipo, criado em sala de aula, possui sensores que emitem alertas sonoros para detectar obstáculos. O projeto, que será apresentado em uma feira de ciências, busca aprimoramentos como GPS e placas solares, destacando o potencial de inovação e solidariedade dos jovens.