Estudantes da rede pública criam colete especial para pessoas com deficiência visual

O protótipo, criado em sala de aula, possui sensores que emitem alertas sonoros para detectar obstáculos

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Estudantes da rede pública desenvolveram um colete especial que aumenta a autonomia e segurança de pessoas com deficiência visual. O protótipo, criado em sala de aula, possui sensores que emitem alertas sonoros para detectar obstáculos. O projeto, que será apresentado em uma feira de ciências, busca aprimoramentos como GPS e placas solares, destacando o potencial de inovação e solidariedade dos jovens.

