Estudantes de Ribeirão Preto (SP) embarcam em intercâmbio cultural para Portugal

Projeto valoriza heranças indígenas e africanas na formação histórica do Brasil

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Estudantes da rede pública de Ribeirão Preto (SP) se preparam para uma viagem internacional a Portugal, como parte do projeto “Era 1 Vez Brasil”. A iniciativa promove um intercâmbio cultural que destaca as raízes indígenas e africanas na história brasileira. No total, alunos de 15 cidades do estado de São Paulo foram selecionados, sendo 12 deles de Ribeirão Preto.

