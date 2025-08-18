Estudantes de Ribeirão Preto (SP) embarcam em intercâmbio cultural para Portugal Projeto valoriza heranças indígenas e africanas na formação histórica do Brasil Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 16h34 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h34 ) twitter

Estudantes da rede pública de Ribeirão Preto (SP) se preparam para uma viagem internacional a Portugal, como parte do projeto “Era 1 Vez Brasil”. A iniciativa promove um intercâmbio cultural que destaca as raízes indígenas e africanas na história brasileira. No total, alunos de 15 cidades do estado de São Paulo foram selecionados, sendo 12 deles de Ribeirão Preto.