Estudo japonês revela que água com gás auxilia na perda de peso O líquido reduz os níveis de glicose no sangue, o que significa menos produção de gordura Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 13h52 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h52 )

Um estudo japonês revelou que água com gás pode auxiliar na perda do peso. O líquido reduz os níveis de glicose no sangue, o que significa que menos açúcar sobra na corrente sanguínea para ser transformado em gordura.

Embora a água com gás queime a glicose, nutricionistas alertam que o processo não é suficiente para uma perda de peso significativa. Para isso, é necessário conciliar uma alimentação saudável com exercícios físicos.