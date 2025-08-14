Logo R7.com
Exclusivo: prima de Elizabete Arrabaça conta que ela devia dinheiro a idosa morta em Pontal (SP)

Há suspeitas de que Elide Guidi também possa ter sido envenenada por Elizabete, que já responde por cinco inquéritos

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A equipe do Balanço Geral teve acesso exclusivo ao depoimento de uma prima de Elizabete Arrabaça, que levanta suspeitas sobre a morte de Elide Guidi. A investigação aponta semelhanças com outros casos de envenenamento ligados a Elizabete, que já responde por cinco inquéritos. A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) apura a relação de dívidas financeiras no caso.

