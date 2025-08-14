Exclusivo: prima de Elizabete Arrabaça conta que ela devia dinheiro a idosa morta em Pontal (SP) Há suspeitas de que Elide Guidi também possa ter sido envenenada por Elizabete, que já responde por cinco inquéritos Balanço Geral Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h37 ) twitter

A equipe do Balanço Geral teve acesso exclusivo ao depoimento de uma prima de Elizabete Arrabaça, que levanta suspeitas sobre a morte de Elide Guidi. A investigação aponta semelhanças com outros casos de envenenamento ligados a Elizabete, que já responde por cinco inquéritos. A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) apura a relação de dívidas financeiras no caso.