Família busca por cachorrinho da raça spitz levado por desconhecido
Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem levou o animal, mas não o devolveu
Uma família de Franca (SP) vive um drama, após o desaparecimento misterioso do Snow, seu cachorrinho da raça Spitz. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem levou o animal, mas não o devolveu. A família, que considera Snow um membro, está divulgando o caso nas redes sociais e planeja distribuir panfletos pela cidade na esperança de encontrá-lo.