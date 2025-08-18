Família busca por cachorrinho da raça spitz levado por desconhecido Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem levou o animal, mas não o devolveu Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h38 ) twitter

Uma família de Franca (SP) vive um drama, após o desaparecimento misterioso do Snow, seu cachorrinho da raça Spitz. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem levou o animal, mas não o devolveu. A família, que considera Snow um membro, está divulgando o caso nas redes sociais e planeja distribuir panfletos pela cidade na esperança de encontrá-lo.