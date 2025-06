Família da região tenta cirurgia de quadril em São Paulo para criança com paralisia cerebral A menina Ana Luiza, de 12 anos, tem paralisia cerebral e precisa urgentemente de uma cirurgia de reconstrução do quadril Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/06/2025 - 17h18 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h18 ) twitter

Ana Luiza, uma menina de 12 anos com paralisia cerebral, precisa urgentemente de uma cirurgia de reconstrução do quadril em São Paulo. A família, de Franca, busca arrecadar R$ 120 mil para cobrir os custos médicos e de estadia. Com o tempo curto, campanhas e doações são essenciais para aliviar as dores diárias de Ana Luiza e melhorar sua qualidade de vida.