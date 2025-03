Família de Pedro Severino agradece apoio após acidente Para evitar exposição, os pais do jovem decidiram não divulgar mais boletins médicos, mas agradeceram apoio Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 18h11 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h11 ) twitter

Os pais do jogador Pedro Severino, de 19 anos, agradeceram o apoio recebido durante a recuperação do filho, que está internado em um hospital particular em Ribeirão Preto após um grave acidente na rodovia Anhanguera.

Em uma mensagem nas redes sociais, eles expressaram gratidão pelas orações e afirmaram acreditar no milagre de sua recuperação. A família optou por não divulgar mais detalhes sobre o estado de saúde do jovem.