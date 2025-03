Família de Vitória pede reconstituição do crime para esclarecer inconsistências Polícia investiga se o crime foi premeditado e se o suspeito agiu sozinho Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/03/2025 - 17h50 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h50 ) twitter

O advogado da família de Vitória Regina dos Santos busca uma reconstituição do crime, questionando a versão do suspeito Maicol Sales dos Santos, que confessou ter agido sozinho.

Em depoimento, Maicol revelou detalhes do sequestro e morte da adolescente, mas dúvidas foram levantadas sobre a veracidade dos fatos. A polícia investiga se o crime foi premeditado e se houve participação de outra pessoa.

Evidências como marcas de sangue no carro de Maicol e testemunhas oculares reforçam a obsessão do homem por Vitória. A defesa contesta a legalidade do depoimento, alegando ausência de advogados. A reconstituição pode trazer novas revelações sobre o caso.