Família pede ajuda para encontrar homem de 48 anos desaparecido há 4 dias em Franca (SP)
Ele foi visto pela última vez no domingo (24), e seu celular está desligado
Márcio Antônio, de 48 anos, desapareceu no Jardim Paulistano, em Franca (SP). A família, aflita, busca informações sobre seu paradeiro. Ele foi visto pela última vez no domingo (24), e seu celular está desligado. Márcio estava triste após a perda dos pais e não faz uso de medicação controlada. Quem tiver informações deve contatar a polícia ou a família.