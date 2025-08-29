Família pede ajuda para encontrar homem de 48 anos desaparecido há 4 dias em Franca (SP) Ele foi visto pela última vez no domingo (24), e seu celular está desligado Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 16h36 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h36 ) twitter

Márcio Antônio, de 48 anos, desapareceu no Jardim Paulistano, em Franca (SP). A família, aflita, busca informações sobre seu paradeiro. Ele foi visto pela última vez no domingo (24), e seu celular está desligado. Márcio estava triste após a perda dos pais e não faz uso de medicação controlada. Quem tiver informações deve contatar a polícia ou a família.