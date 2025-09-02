Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Feminicídio: imagens mostram suspeito de matar namorada saindo de residência e fugindo em caminhão

A vítima, Suellen Cristina Honório, de 42 anos, foi encontrada pela filha com ferimentos fatais

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Morro Agudo (SP), Suellen Cristina Honório foi assassinada pelo companheiro José Marcos Souza, que não aceitava o fim do relacionamento. O crime ocorreu após uma discussão, e o suspeito fugiu rapidamente do local. A vítima, de 42 anos, foi encontrada pela filha com ferimentos fatais. A polícia busca o suspeito, que já tinha histórico de violência doméstica.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.