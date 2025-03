Franca Basquete busca vaga no Final Four Time terá jogo decisivo contra o Quimsa da Argentina Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/03/2025 - 17h38 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h38 ) twitter

O ginásio Pedrocão em Franca ( SP) será palco de um confronto decisivo entre Franca Basquete e Quimsa da Argentina. Com uma vitória, o time da casa garante vaga no Final Four da Champions League das Américas.

Após vencer na Argentina por 70 a 69, a equipe busca fechar a série melhor de três jogos.