Furto em barbearia de Franca (SP) termina em briga entre os próprios ladrões Câmeras registraram o momento em que os criminosos se desentenderam enquanto tentavam roubar uma televisão pela janela Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 17h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h06 )

Em um incidente inusitado em uma barbearia na Vila Santos Dumont, em Franca (SP), ladrões protagonizaram uma cena curiosa ao brigarem entre si durante o furto. O desentendimento começou quando os criminosos tentavam passar uma televisão pela janela. Apesar da briga, a dupla conseguiu fugir levando equipamentos e produtos, incluindo televisores e toda a fiação elétrica, causando grande prejuízo aos cabeleireiros.

As câmeras de segurança capturaram o incidente, e as imagens já estão com a polícia para ajudar na identificação dos suspeitos.

A barbearia, que opera há mais de 40 anos, teve seu funcionamento prejudicado, necessitando de reparos elétricos.