'Gangue da pedrada' ataca novamente em Franca (SP) Desta vez, um empresário teve a janela do carro quebrada e a carteira furtada de dentro do veículo Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/02/2025 - 15h16 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h16 )

A ‘gangue da pedrada’ atacou novamente em Franca (SP). Desta vez, um empresário teve a janela do carro quebrada e a carteira furtada de dentro do veículo. O ataque aconteceu no bairro Cidade Nova e a vítima ficou no prejuízo de R$4 mil.

Outra ocorrência foi na Vila Teixeira, quando uma estudante parou o carro em frente a uma escola técnica e teve a bolsa furtada. Câmeras de segurança registraram quando dois criminosos quebraram a janela do automóvel e fugiram com o objeto.

Os moradores de Franca pedem que os criminosos sejam encontrados e responsabilizados pelos crimes.