Garoto de 8 anos atropelado por caminhão recebe alta do hospital, em Franca Matheus deixou o hospital neste final de semana após sofrer ferimentos no rosto, traumatismo craniano e fraturas pelo corpo Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 15h50 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h39 )

Recebeu alta neste final de semana um garoto de 8 anos que foi atropelado por um caminhão no último dia 29 de janeiro, no Jardim Noêmia, em Franca.

Matheus Henrique Alcântara deixou o hospital de cadeira de rodas, após sofrer ferimentos no rosto, traumatismo craniano e fraturas no rosto, nariz, clavícula e outras partes do corpo. A família comemorou a alta do garoto, que nasceu de novo.