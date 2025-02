GCM de Ribeirão Preto deve ser extinta e virar ‘Polícia Metropolitana’, anuncia Prefeitura Guarda Civil começa processo de transição a partir desta segunda (24); decisão do STF embasa medida Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/02/2025 - 14h29 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h29 ) twitter

A partir desta segunda-feira (24), a Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto começa um processo de transição para virar ‘Polícia Metropolitana’. A mudança foi anunciada pelas redes sociais da prefeitura, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a atuação da GCM na segurança urbana é constitucional.

Pela decisão da mais alta corte do país, os agentes devem respeitar limites para que possam cooperar com as atribuições das polícias Civil e Militar, cujas funções são reguladas pela constituição e por normas estaduais.